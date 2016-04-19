نجمة "ستار أكاديمي" طاهرة حماميش: الجرأة بارتداء الـ"شورت" وهذه نصيحة الوسوف لي‎

تعتبر طاهرة حماميش من الأسماء التي لمع نجمها في عالم الغناء، بعد مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه السابع. وبعد صدور ألبومها الغنائي الأول بعنوان "لو نتقابل"، كانت مناسبة للقاء طاهرة أثناء زيارتها الأخيرة إلى بيروت، حيث كان معها هذا الحوار من داخل "ستوديو "سيدتي نت":

أول ألبوم غنائي لك، أيمكنك إطلاع قراء "سيدتي نت" على تفاصيله؟

الألبوم هو بعنوان "لو نتقابل"، وهو من إنتاج شركة "سكراتش" المملوكة للمنتج مصطفى سرور، ويضمّ 10 أغنيات باللهجة المصرية. وهذا أول ألبوم لـ"طاهرة"، وله مكانة خاصة عندي، وسعيدة بتعاوني مع شركة مصطفى سرور، فهو إنسان يسمع قبل أن يكون منتجاً، واستطاع أن يحقق لي حلمي.

لماذا تأخرت طاهرة لغاية اليوم كي تطرح الألبوم؟

أنا من الذين يرفضون مبدأ القيام بأغنية مهما كانت من دون إعطائها حقها، ولا أسعى لأكون موجودة على الساحة. وكلّ ما أريده هو أن أتميّز عن غيري وأن أحقق نجاحاً مميّزاً.

"سينغل" واحد لن يحدد هويتي الفنية

كبار النجوم لا يقومون حالياً بإصدار ألبوم كامل، كيف تجرأت على فعل ذلك؟

كبار النجوم كانوا يعتمدون في بداية مشوارهم الفني على إصدار ألبومات غنائية كاملة حتى أصبحوا على ما هم عليه اليوم، فأثبتوا شخصيّاتهم على الساحة الفنية. ولكن أغنية سينغل واحدة لـ طاهرة لن تثبت شخصيتها ولا لونها الغنائي كشخصية فنية. والألبوم هو أصعب شيء في الفترة الحالية، وكان هذا الأمر بمنزلة التحدّي لنا، والحمد الله أتت النتيجة على أحسن حال.

وتابعت: "الفيديو كليب لأغنية "نسيتني" حصد نسبة مشاهدات عالية، وهذا فضل من الله أنّ ألبومي يحظى بنسبة استماع عالية على موقع "أنغامي". والحمد الله الناس سعيدة بالألبوم".

الأغنية التي صورتها في منزل الفنان العالمي "آيكون" في لوس أنجلوس كانت تحمل جرأة في الحركات ؟

في ما يتعلق بلقائي بالفنان العالمي "آيكون" فقد كان لقاءً مميزاً، وهو شخص طيّب جداً، وأحبّ فكرة أن أصوّر في منزله، ومصطفى سرور هو من قرّبني منه.

في الكليب كنت مرتدية ثياباً عادية مثل أيّ فنانة أو فتاة، ولن أظهر وأنا أغني بالخمار، وأريد إثبات شخصيّتي كفتاة شابة. والأغنية تحتاج إلى رقص، ولن أظهر وكأنني جالسة على كرسي؛ كي تصل الأغنية إلى الناس عليك أن تؤديها بطريقة تتناسب مع جوّها .

الجرأة هي عندما أرتدي الـ"شورت"، ولكن ما ظهرت به لا يعتبر جريئاً.

ما هي خطوط طاهرة الحمراء؟

أرفض ارتداء الفساتين الشفافة، ومن الممكن أن أرتدي أيّ شيء شبابي يظهر سني وروحي مثل أيّ بنت ثانية، لكنني لا أريد ثياباً عارية، وأفضل أن أظهر بصورة ملائمة، لأن هناك كثيرات يرينني قدوة لهنّ".

أنت ممن يرفضن التعري لتتكلم الصحافة عنهنّ؟

أكيد، أرفض هذا الأمر، ولا أحبّ وضع المكياج القويّ، لأنّه من الأفضل أن تظهر الإنسانة طبيعية، لأنها ستصل إلى قلب النساء بشكل أسرع.

لا أحد ينافسني

من ينافس طاهرة من المغرب العربي؟ ومن التي استطاعت أن تسحب البساط من تحت قدم الأخرى؟

لا أحد يستطيع أن يسحب البساط من تحت أحد؛ فالوطن العربي يتّسع للجميع والمغرب أيضاً. هناك ملايين الشباب الذين يحبّون كلّ واحدة لشخصيتها التي تمتلكها وتميّزها عن الأخرى.

كيف تتعاملين مع فانزات الفنانات اللواتي يهاجمونك؟

لا تصدّق أنّ هناك "فانز" تابعاً لزميلة أخرى يقوم بشتمي. بالعكس، تأتيني رسائل مشجعة من غير فانزي تعبّر عن احترامها عملي؛ وهذا الأمر يسعدني جداً، لأنه لا يوجد فانز يكرهون طاهرة، وأنا لا أتسبّب بأيّ مشكلة .

بينك وبين نفسك، عندما تأتيك تعليقات مسيئة إلى صورك، كيف تعلّقين؟

(تضحك) هناك من يربط الطهارة باسمي. وعندما أتلقى تعليقات على ملابسي لا أهتمّ، لأنني لست أنا من اخترت اسمي، وأنا لم أختر أن يكون لي موهبة، بل هذه موهبة من الله، وأحببت أن استثمرها، ومن حقّي كفتاة أن أغنّي وأن أقوم بما يرضي شخصيتي، ولن أغيّر شخصيتي من أجل أحد.

ولا تردين على الشتيمة؟

لا أبداً.

"ستار أكاديمي" لازال مميزا

برأيك: هل خفّ وهج "ستار أكاديمي" برأيك؟

لا أظنّ. ولكن كثرت برامج المواهب على التلفاز. و"ستار أكاديمي" برنامج مميز، لأنّ الجمهور يحبّ أن يتعرّف إلى شخصيّاتهم. وبرأيي، كلّ البرامج لديها هدف واحد وهو إيصال الموهبة؛ وكلّ برنامج لديه جمهوره.

ما الذي تذكرينه من مرحلة "ستار أكاديمي"؟

"النومينيز" وأصدقائي الذين كانوا معي.

هل ما زلت تربطك صداقة مع أحد؟

بصراحة لا، بسبب ضيق الوقت؛ فكلّ شخص باتت له حياته وقصصه، وكلّ واحد يريد أن يحقق ذاته.

هل لديك مشاركات غنائية قريبة في المغرب؟

بسبب تأجيلي لهذا الأمر، هناك حفلتان: لي واحدة في مصر، وأخرى في الجزائر، ولا أريد أن أظهر في حفلة دون أن تضيف لي، بل أريد أن أكون في مهرجان يضيف لرصيدي الفني.

عينك على "موازين"؟

عيني على موازين، وهذا الأمر سيكون، ولكن في ما بعد. وأحبّ أن يتواصلوا معي لإحياء المهرجان لا أن أفرض نفسي عليهم.

من هي قدوتك في الفن؟

الله يرحمها الفنانة وردة. وأحبّ سميرة سعيد، التي أعشق فنها وستايلها؛ فهي ذكيّة وعرفت كيف تخاطب كلّ الأجيال بفعل ما تقدّمه من موسيقى في كلّ ألبوم تطرحه. ومن الجيل الجديد أحبّ اليسا.

لا "ديو" مع آيكون

هل سيجمعك "ديو" بـ"آيكون"؟

آيكون لن يجمعني معه أيّ عمل، فهو تعاون من قبل مع الفنان المصري تامر حسني واللبنانية ميليسا، وأحبّ أن أكون مميزة، وأن يكون لي "ديو" مع فنان أطمح له؛ أنا والشركة سنكشف عنه لاحقاً.

رأينا صورة جمعتك بسلطان الطرب جورج وسوف؟ كيف كان اللقاء معه؟

كانت مفاجأة أن أرى الوسوف لأوّل مرة وجهاً لوجه، فهو بسيط وعفوي. وسألني عن حقيقة اسمي، وفرح عندما لم أغيّر "طاهرة" إلى "تيتي"، بل بقيت مصرّة على اسمي الحقيقي. أخذ ألبومي، ووعدني بأن يسمعه، وحذّرني من أن يكون صوتي رديئاً.

وتابعت: "كل الأغاني الطربية كنت أسمعها بصوته لأقوم بحفظها، وغنّيت أمامه، ولكن هناك رهبة، فهو أستاذ وشرف كبير لي أنني جلست معه".



هذه نصيحة الوسوف لي

ما النصيحة التي وجهها لك الوسوف؟

نصحني بأن أبقى متواضعة وبعيدة عن المشاكل.

ما هو هدفك من زيارة لبنان؟

أحبّ لبنان، وكان لديّ اجتماعات مع شخصيّات مهمّة، وبحثت عن أماكن طبيعية كي أصوّر فيها أعمالي المقبلة. وقد قابلت ملحم زين وجو أشقر .

هل تريدين تأدية اللون الغنائي اللبناني؟

أكيد، لأنني أحبّ لبنان، ويُمكن أن أغنّي الدبكة أيضاً.

طعامك المفضّل؟

حمص بلحمة وفتوش وتبولة وكلّ أنواع السلطات والكبّة النية.

جديد طاهرة؟

قريباً سأصوّر "أحسن من الأول"، وهي أغنية غير موجودة في الألبوم باللون المغربي، ستكون بمثابة "قنبلة".

أين هي طاهرة من الحب والزواج؟

ما أزال صغيرة على الحبّ؛ هم يحبونني وأنا لا.

كلمة لجمهورك؟

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