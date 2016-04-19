بالصور.. محمد أبو حامد بعد مشادته مع خالد يوسف: "محدش يدعى إنه حامى حمى الثورة"

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن سبب انتقاده لكلمة النائب خالد يوسف خلال جلسة البرلمان اليوم، حول موقفه الرافض لبرنامج الحكومة ، هو أنه تحدث باسم الثورة وكأنه يحتكر تفسير الدستور.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "اتكلم عن برنامج الحكومة، لكن تطلع تدعى أنه لا يتفق مع الثورة ولا مع الدستور، مينفعش حد يطلع داخل القاعة كل شوية ويقول أنا كنت فى لجنة الخمسين، القاعدة القانونية تنفصل عن واقعها، انت ممكن تشارك فى وضع قانون لكن لا تحتكر تفسيره، لكن كل شوية يطلعولنا فى القاعة أحنا كنا فى لجنة الخمسين وكان قصدنا كذا..، مين قال إنه فيه أى جد يتكلم باسم الثورة والثوار، وأى حد اسمه المتحدث الرسمى للثورة، كلنا شاركنا فى الثورة، هل فيه حد يزايد عليا انا شخصيا فى الثورة..كدا مش منطقى".

وتابع "أبو حامد": "أنا لم أذكر اسمه وقلت بشكل واضح جدا ميصحش حد يقف يقسم باسم الثورة ولا حد يقسم باسم الدستور وغيره.. لا مش هتهللوا علينا، بقولهم إذا إحنا نتعاون علشان خدمة البلد محدش يزايد على حد، ولا حد يدعى إنه حامى حمى الثورة، كلنا شاركنا فى الثورة ولا هو ولا غيره يزايد عليا".

واستطرد: "ليس من المعقول أن يضع خالد يوسف القاعة فى خندق لو وافقنا على البرنامج يبقى انتوا مش ثورة ولا دستور، أزاى يعنى.. مفيش حاجة اسمها كده، مش ده ترهيب للنواب داخل القاعة، وبعدين أنا لم أذكر اسمه، قولت محدش يطلع يرفع الدستور ويتحدث باسمه".

وحول سؤال عن توجهه نحو خالد يوسف وبعض النواب المؤيدين لموقفه داخل القاعة، عقب كلمته، قال "أبو حامد": "ما انتوا شفتوا هما عملوا ايه".

وأكد "أبو حامد" أنه سيحضر الجلسة العامة للمجلس عقب واستئنافها، ويحترم أى إجراء يتخذه المجلس.

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