اشتباكات بين أهالى قتيل الرحاب والشرطة أثناء معاينة موقع الحادث

وقعت اشتباكات منذ قليل، بين أهالى المجنى عليهم فى واقعة الرحاب، ورجال الشرطة، احتجاجاَ منهم وغضباَ على مقتل أحد أبنائهم، وذلك أثناء معاينة موقع الحادث.

يذكر أنه تم القبض على أمين شرطة قتل شخصا، وأصاب آخرين فى مشاجرة بالرحاب، وأكد مصدر أمنى مسئول، أنه جار العمل على إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

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- القبض على أمين شرطة قتل شخصا وأصاب آخرين فى مشاجرة بالرحاب

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- تداول فيديو على فيس بوك لمقتل شخص وإصابة آخرين على يد أمين شرطة

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