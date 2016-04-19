«التموين»: استلام 10 آلاف طن قمح محلي خلال 5 أيام.. والمتوقع أكثر من 4 ملايين طن

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام حوالي ١٠ آلاف طن قمح محلي خلال 5 أيام، وذلك منذ فتح باب استلام الأقماح المحلية.

وأضاف أنه من المتوقع استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح، حيث سيتم استلام كل كميات الأقماح المحلية الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك في الصوامع والشون المطورة الحديثة، والأسفلتية المجهزة.

وأعلن أنه ولأول مرة لن يتم تخزين الأقماح في شون ترابية، حيث أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة، وتطوير وتحديث 105 شونة ترابية، وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة.

ويهدف تطوير وتحديث الشون إلى الحفاظ على جودة الأقماح، والحد من المهدر منه، حيث وفرت هذه الشون حوالي نصف مليون طن قمح كانت مهدرة بقيمة تصل إلى مليار جنيه سنويًا.

ونفذت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع شركة بلومبرج، مشروع التطوير والتحديث السالف الذكر.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، أن زيادة السعات التخزينية للأقماح تأتي في إطار تطوير سلاسل الإمداد لرغيف الخبز، حيث تم القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره للمواطنين بجودةٍ، وطوال اليوم، وتم تحرير المخابز والعمل على تحسين جودة الدقيق، وشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية.

> جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، في صوامع وشون محافظتي بني سويف والمنيا، للإعلان رسميًا عن بدء موسم استلام الأقماح المحلية من المزارعين بسعر ٤٢٠ جنيه للإردب، حسب درجه النظافة.

ورافق الوزير، المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، واللواء طارق نصر، محافظ المنيا، ونواب مجلس النواب بالمحافظتين، فضلًا عن محمود عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع، وحمدي علام، رئيس الرقابة والتوزيع.