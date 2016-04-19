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' حادثة سيارة قد تكون وراء تواضع مستوى فلافيو في أول موسم في الأهلي '

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' حادثة سيارة قد تكون وراء تواضع مستوى فلافيو في أول موسم في الأهلي ' ' حادثة سيارة قد تكون وراء تواضع مستوى فلافيو في أول موسم في الأهلي '

قال ممدوح عيد وكيل لاعب هال سيتي أحمد المحمدي إن الأهلي لم يتفاوض مع الدولي المصري للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن انتقال متوقع للمحمدي للأهلي في نهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي نفاه مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ.

وقال عيد لـFilGoal.com: "الأهلي لم يفاوض المحمدي، ولم يعرض عليه أي عرض".

وأضاف "المحمدي مستقر مع هال سيتي حاليا ولا يفكر في العودة لمصر".

وأكمل "تركيز المحمدي حاليا منصب على التأهل للدوري الممتاز مرة أخرى. في نهاية الموسم سيناقش العروض المقدمة له".

واستطرد "المحمدي أمامه أكثر من عرض داخل وخارج إنجلترا، لكن كل شيء مؤجل حتى يتأكد موقف هال من الصعود للدوري الإنجليزي، لأن أولوية المحمدي هي اللعب في هذا الدوري".

وأتم وكيل اللاعب "المحمدي لا يفكر في العودة للدوري المصري، لو قدم الأهلي عرضا سيحترمه المحمدي طبعا، لكن لا تفكير في ترك أوروبا حاليا".

وشارك المحمدي في 38 لقاء مع هال في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري بعد 41 جولة من أصل 46.

وإن حافظ هال على هذا المركز، سيتأهل للعب الأدوار الإقصائية للتأهل للدوري الممتاز.

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