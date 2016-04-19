وزير الخارجية السعودى:"مواقع التواصل جعلت كل فرد مؤسسة إعلامية مستقلة"

أكد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودى، أن مواقع التواصل الاجتماعى جعلت من كل فرد ومستخدم مؤسسة إعلامية مستقلة بذاتها، مشيراً إلى أن ما يتم طرحه فى تويتر يوفر الاتجاهات والمؤشرات ولكن ليست كدقة استطلاعات الرأى الرسمية.

وجاءت كلمة وزير خارجية السعودية خلال مشاركته فى ملتقى مغردون فى دورته الرابعة تحت شعار "المبادرة تصنع الفرص"، التى أطلقتها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، ونشر سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "سعدت بالمشاركة فى ندوة ملتقى المغردون لمؤسسة مسك بصحبة زملائى وزراء دول مجلس التعاون،وبالطاقة الإيجابية للشباب الواعد الذى حضر اللقاء"، "أوضحت فى ملتقى مغردون أهمية فتح المجال أمام الشباب للمساهمة فى بناء مستقبل مميز لمجتمعاتهم، فالمستقبل للشباب".

وأضاف الجبير "أغرد بمساعدة، واعتبر نفسى حديث عهد فى التغريد، ولا أزال فى طور التعلم"، مستطرداً "أسعى لأن أجعل تغريدى رسميا، لإيصال الرسالة بالمختصر المفيد،مواقع التواصل الاجتماعى جعلت من كل فرد مؤسسة إعلامية مستقلة".

وأوضح وزير الخارجية السعودى، أن ما يطرح فى تويتر يمد بالاتجاهات والمؤشرات ولكن ليس بالدقة التى تمنحها استطلاعات الرأى الرسمية.

واختتم "لو كان من الممكن ضبط تويتر لتم ذلك منذ زمن، هناك جهود مبذولة لعزل المسيئين، وكل مجتمع يحدد سقف المقبول لديه".

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