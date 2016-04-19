أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية السعودى:"مواقع التواصل جعلت كل فرد مؤسسة إعلامية مستقلة"

Google+ Print
أكد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودى، أن مواقع التواصل الاجتماعى جعلت من كل فرد ومستخدم مؤسسة إعلامية مستقلة بذاتها، مشيراً إلى أن ما يتم طرحه فى تويتر يوفر الاتجاهات والمؤشرات ولكن ليست كدقة استطلاعات الرأى الرسمية.

وجاءت كلمة وزير خارجية خلال مشاركته فى ملتقى مغردون فى دورته الرابعة تحت شعار "المبادرة تصنع الفرص"، التى أطلقتها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، ونشر سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "سعدت بالمشاركة فى ندوة ملتقى المغردون لمؤسسة مسك بصحبة زملائى وزراء دول مجلس التعاون،وبالطاقة الإيجابية للشباب الواعد الذى حضر اللقاء"، "أوضحت فى ملتقى مغردون أهمية فتح المجال أمام الشباب للمساهمة فى بناء مستقبل مميز لمجتمعاتهم، فالمستقبل للشباب".

وأضاف الجبير "أغرد بمساعدة، واعتبر نفسى حديث عهد فى التغريد، ولا أزال فى طور التعلم"، مستطرداً "أسعى لأن أجعل تغريدى رسميا، لإيصال الرسالة بالمختصر المفيد،مواقع التواصل الاجتماعى جعلت من كل فرد مؤسسة إعلامية مستقلة".

وأوضح وزير الخارجية السعودى، أن ما يطرح فى تويتر يمد بالاتجاهات والمؤشرات ولكن ليس بالدقة التى تمنحها استطلاعات الرأى الرسمية.

واختتم "لو كان من الممكن ضبط تويتر لتم ذلك منذ زمن، هناك جهود مبذولة لعزل المسيئين، وكل مجتمع يحدد سقف المقبول لديه".
>1

2


>- عادل الجبير يلتقى مبعوث الرئيس الفرنسى لعملية السلام فى الشرق الأوسط

- وزير الخارجية السعودى يلتقى مبعوث الرئيس الفرنسى لعملية السلام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة