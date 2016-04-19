جامعة أسيوط تحصد لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور عصام محمد زناتي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، عن فوز الطالب عبد الرحمن محمد عزت قطب بالفرقة الرابعة كلية العلوم بلقب الطالب المثالي في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعات المصرية, والتي عُقدت هذا العام بجامعة الفيوم بالتعاون مع مشروع تطوير الأنشطة الطلابية في الفترة من 15 إلي 18 من إبريل الجاري, وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة .

ومن جانبه، أوضح كرم عبد النعيم، منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجامعة قد شاركت في اللقاء القمّي الخامس للطالب والطالبة المثاليين ضمن أكثر من 23 جامعة مصرية مشاركة في فعاليات المسابقة , وتنافس بها الطلاب علي مدي 4 أيام متتالية ليمثلوا بذلك طليعة علمية وثقافية ومجتمعية مميزة ونموذج مثالي للطالب الجامعي .

وأشار عز الدين المنصوري، إلي حرص الجامعة علي المشاركة في مثل هذه الملتقيات الهامة التي من شأنها رفع مستوي كفاءة الطالب , والكشف عن الطلاب المتميزين علمياَ وثقافياَ ومجتمعياَ وذلك تشجيعاً لتنمية الوعي الثقافي وتنمية روح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب مختلف الجامعات المصرية في مختلف المجالات .

وفي هذا الإطار أوضحت أميمة إبراهيم خالد مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة أن معايير الحكم واختيار الطلاب بالمسابقة تضمنت العديد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب , ومنها : مهارات استخدام الحاسب الآلي ، والسمات الشخصية والمظهر العام ، إلي جانب المشاركة في الأنشطة الطلابية ، والإسهامات في العمل المجتمعي ، وكذلك الثقافة العامة ، واللغات الإنجليزية التي يجيدها الطالب.