بدء نظر الاستئناف على حبس 25 متظاهرًا بـ «جمعة الأرض»

مراسل ONA

بدء منذ قليل نظر الاستئناف على حبس 25 متهمًا في أحداث تظاهرات جمعة “الأرض هي العرض” والتي نظمت للاعتراض على التقسيم بين مصر والسعودية، بمحكمة جنوب القاهرة، امام قاضي المعارضات ، فيما شهد وصول المتهمين وسط تشديدات أمنية مكثفة.

> وفي السياق ذاته حضر كلا من خالد على الناشط الحقوقي وطارق العوضي لترافع عن المتهمين.

جاء ذلك على خلفية تظاهرهم فى وسط القاهرة، تزامناً مع فعاليات جمعة “الأرض هي العرض” إحتجاجاً على تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4أيام على ذمة التحقيقات، وتم توجيه لهم اتهامات التظاهر بدون إخطار ، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام ، والتجمهر . وجاءت اسماء المتهمين على النحو التالي: (محمد بدر ، أسر عبد الحليم، احمد محمد ، احمد محمد ، عمر اسماعيل ، محمد عربي ، ادهم سمير ، محمد قطب ، محمد جمال ، اسماعيل جمال عبد الفتاح ، يونس محمد ، علي عبد المنعم ، محمد عامر ، احمد سيد ،أيمن مجدي ، خالد جمال ، خالد عبدالفتاح ، مصطفي جمال ، شريف صفوت ، محمد احمد ، أنس عطيه ، أمير خالد ، شريف حسام ، محمود احمد ، اسلام مصطفي ، خالد أيمن).

> وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض عليهم، على خلفية احتجاجات، الجمعة الماضية، الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وتلقت النيابة العامة إخطاراً من مديرية أمن القاهرة، يفيد إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص حاولوا إثارة الشغب والتحرش بقوات الشرطة، في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، وذلك فى أعقاب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية.