مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق بالمنوفية

لقيت ربة منزل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعها، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بها حال عبورها الطريق، تم نقلها إلى المستشفيى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد من مصرع "صفاء م" 60 عاما ربة منزل، ومقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بها حال عبورها الطريق، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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