ضبط 34 طن دقيق وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم والبحيرة

تمكت الحملات التموينية التى قامت بها مديرية تموين الفيوم تحت إشراف المحاسب أحمد عبد الوهاب وكيل الوزارة، وبرئاسة المهندس مصطفى القيسى نائب وكيل الوزارة بالاشتراك مع إدارة مركز الفيوم من ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء بأضعاف السعر الرسمى.

كانت الحملات التى ترأسها المهندس حسين رجب مدير الإدارة التموينية بمركز الفيوم، وشارك فيها هشام سعيد رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين، حررت محضرا برقم 14686 جنح مركز الفيوم ضد "صلاح ا" لتصرفه فى "25" طن دقيق بلدى مدعم للاتجار به فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر برقم 14688 جنح المركز ضد "رجب ه" لبيعه بالسوق السوداء "32" جوال دقيق مدعم بكل جوال 50 كيلو لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير محضر 14687 جنح المركز ضد "أحمد ع" بمستودع مناشى الخطيب لتصرفه فى "5" أطنان دقيق مدعم للمستهلكين وإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفى البحيرة شنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم وجدى الصيرفى حملة رقابية على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط "س.س. ا" 38 سنة صاحب محل بقالة بمركز بدر، لقيامه بتجميع طن و538 كيلو دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وكذلك ضبط "ح.ع.ح" 48 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بناحية البستان مركز الدلنجات، لقيامه بتجميع 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة ومخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ومحظور تداولها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط "س.ع. ا" 29 سنة صاحب مكتبة بمدينة بدر لحيازته 124 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع و2800 طلقة خرز مسدسات أطفال محظور تداولها.

>تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

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