أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 34 طن دقيق وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم والبحيرة

Google+ Print
ضبط 34 طن دقيق وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم والبحيرة ضبط 34 طن دقيق وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم والبحيرة
تمكت الحملات التموينية التى قامت بها مديرية تموين الفيوم تحت إشراف المحاسب أحمد عبد الوهاب وكيل الوزارة، وبرئاسة المهندس مصطفى القيسى نائب وكيل الوزارة بالاشتراك مع إدارة مركز الفيوم من ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء بأضعاف السعر الرسمى.

كانت الحملات التى ترأسها المهندس حسين رجب مدير الإدارة التموينية بمركز الفيوم، وشارك فيها هشام سعيد رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث ، حررت محضرا برقم 14686 جنح مركز الفيوم ضد "صلاح ا" لتصرفه فى "25" طن دقيق بلدى مدعم للاتجار به فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر برقم 14688 جنح المركز ضد "رجب ه" لبيعه بالسوق السوداء "32" جوال دقيق مدعم بكل جوال 50 كيلو لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير محضر 14687 جنح المركز ضد "أحمد ع" بمستودع مناشى الخطيب لتصرفه فى "5" أطنان دقيق مدعم للمستهلكين وإعادة بيعه بالسوق السوداء، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفى البحيرة شنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم وجدى الصيرفى حملة رقابية على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط "س.س. ا" 38 سنة صاحب محل بقالة بمركز بدر، لقيامه بتجميع طن و538 كيلو دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وكذلك ضبط "ح.ع.ح" 48 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بناحية البستان مركز الدلنجات، لقيامه بتجميع 500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة ومخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ومحظور تداولها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط "س.ع. ا" 29 سنة صاحب مكتبة بمدينة بدر لحيازته 124 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع و2800 طلقة خرز مسدسات أطفال محظور تداولها.
>تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

ضبط مصنع بدون ترخيص بالفيوم يقلد أغلفة مصانع شهيرة

ضبط 6 أطنان أسمدة مدعمة خلال حملة قبل بيعها فى البحيرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه