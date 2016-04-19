تأجيل دعوى زوجة إبراهيم سعيد المطالبة بالمصروفات المدرسية لـ24مايو للتحريات

قررت محكمة الأسرة بالمعادى اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات دعوى النفقة ومصاريف المدرسة المقامة من زوجة إبراهيم سعيد إلى جلسة 24 مايو المقبل للتحريات.

فيما صرح أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، بأن موكله لن يحضر أولى جلسات الدعويين المقامتين ضده من زوجته "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله"، والتى تطالبه فيهما بالإنفاق على نجله "آدم" وتسديد مصروفاته المدرسية.

وكانت قد أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية "نفقة صغير لابنها آدم، وإثبات حضانة، ومصروفات مدرسية"، وتم تحديد يومى 19 و21 أبريل لنظر أولى جلساتها، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل، وأخيرا بارتكاب الزنا، ونشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مع أحد الأشخاص.

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- إبراهيم سعيد يتغيب عن أولى جلسات "نفقة" نجله ومصروفاته المدرسية

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