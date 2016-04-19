دليل تنظيف أدوات المكياج

يترتّب على كلّ أنثى أن تولي أدوات المكياج العناية الكافية للتأكد من نظافتها؛ بغض النظر عن قيمة هذه الأدوات، تتجمّع الجراثيم والبكتيريا في داخلها، ما يؤذي البشرة! ومن هذا المنطلق، تقدم المنصة الالكترونية الرائدة "هيلبينج" helpling.ae النصائح الأبرز للحفاظ على نظافة أدوات الماكياج، في ما يأتي:

1. تنظيف فرشاة المكياج

اغسلي فرشاة المكياج بعد كل استخدام، إذا أمكن، أو كلّ 15 يوماً كحد أقصى.

تتكوّن فرشاة المكياج، من:

- الشعر الطبيعي: تستخدم هذه الفرشاة بصورة رئيسة لمساحيق البودرة. ولتنظيفها، اغسليها بمحلول الماء والصابون بنسبة حموضة pH محايدة، واتركيها تجفّ. وتجنبي وضعها بشكل عمودي، فقد يتسبّب ذلك بإتلاف الخشب المحيط بشعيرات الفرشاة. كما تستطيعين وضع بلسم الشعر على شعيرات الفرشاة مرّة في الشهر، للإبقاء على نعومتها.

- الألياف الصناعية: تستخدم هذه الفرشاة بصورة رئيسة للمستحضرات الكريمية. لتنظيف الفرشاة، اغسليها بمحلول خال من الكحول. في هذا الإطار، تتوفّر محاليل تنظيف فورية لا تتطلّب الماء. كلّ ما عليك هو وضع المحلول على الفرشاة، فمسحها بمنشفة نظيفة.

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2. تنظيف اسفنجة المكياج

ان اسفنجة المكياج المصنوعة للاستخدام مرة هي الأفضل! ولكن، إذا كنت تفضّلين استخدام أخرى، تأكدي من تعقيمها بسائل غسيل الصحون وبخاخ كحولي، كما غسلها بـ"شامبو" الأطفال. ودعيها تجف، قبل تخزينها أو استخدامها مرّة أخرى.

3. تنظيف أحمر الشفاه

استخدمي قطعة قماش رطبة، بعد وضعها في محلول كحولي، وامسحي بها مستحضر أحمر الشفاه برفق. يكفي القيام بذلك مرّة كلّ 4 أو 5 أشهر.

4. تنظيف حقيبة المكياج

اغسليها كلّ بضعة أشهر للحفاظ على نظافتها، وقومي بمسحها من الداخل باستخدام منديل تنظيف البشرة أو منديل رطب.

كيفية إزالة بقع المكياج عن الملابس؟

انقعي ملابسك المتسخة بمحلول الماء والخل وقطرات عصير الليمون لبضع دقائق، ثم أضيفي مسحوق تنظيف الملابس على البقعة المتسخة ذاتها. ادعكي المنطقة المتسخة حتى تختفي البقعة، وأتمّي غسل قطعة الملابس كالمعتاد.

ولبقع أحمر الشفاه، انقعي كرة قطنية في سائل "الأمونيا" وادعكي البقعة المتسخة، قبل غسلها في ماء حارّ.

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