أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط طالب جامعى بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجه بالزقازيق

Google+ Print
بالصور.. ضبط طالب جامعى بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجه بالزقازيق بالصور.. ضبط طالب جامعى بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجه بالزقازيق
تمكنت قوة من مديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد حسام الشحات وكيل مباحث الآداب والنقيب محمود كمال ضابط اداره التدخل السريع، بإشراف اللواء خالد إمام مساعد مدير الأمن للمنطقة المركزية، أثناء تواجدهم بكمين أمنى أعلى كوبرى المحافظة، صباح اليوم للتأمين من ضبط " ع ط ع ال " 22 سنة طالب جامعى، ومقيم أول الزقازيق، وذلك أثناء قيادته ملاكى الشرقية، وبحوزته مطواه قرن غزال، و10 قطع مختلفة الأحجام من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام، بقصد الاتجار.

ضبط طالب جامعى بكمية من الهيروين (1)

كما تم ضبط، بحوزة المتهم، عدد 2 تذكرة بودرة وميزان حساس ديجيتال صغير الحجم، وسلاح كاتر و2 أنبوبة رفيعة مختلفة الأطوال لسهولة تعاطى المخدر ومبلغ مالى 1500 دولار و1240 جنيها مصريا.

ضبط طالب جامعى بكمية من الهيروين (2)

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 5720/53 جنايات قسم ثان،وتم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

ضبط طالب جامعى بكمية من الهيروين (3)

إحالة متهم للمفتى وتأجيل محاكمة 38 آخرين لقتلهم مواطنا بالشرقية لـ22 يونيو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365