بالصور.. ضبط طالب جامعى بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجه بالزقازيق

تمكنت قوة من مديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد حسام الشحات وكيل مباحث الآداب والنقيب محمود كمال ضابط اداره التدخل السريع، بإشراف اللواء خالد إمام مساعد مدير الأمن للمنطقة المركزية، أثناء تواجدهم بكمين أمنى أعلى كوبرى المحافظة، صباح اليوم للتأمين من ضبط " ع ط ع ال " 22 سنة طالب جامعى، ومقيم أول الزقازيق، وذلك أثناء قيادته ملاكى الشرقية، وبحوزته مطواه قرن غزال، و10 قطع مختلفة الأحجام من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام، بقصد الاتجار.

كما تم ضبط، بحوزة المتهم، عدد 2 تذكرة بودرة وميزان حساس ديجيتال صغير الحجم، وسلاح كاتر و2 أنبوبة رفيعة مختلفة الأطوال لسهولة تعاطى المخدر ومبلغ مالى 1500 دولار و1240 جنيها مصريا.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 5720/53 جنايات قسم ثان،وتم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

إحالة متهم للمفتى وتأجيل محاكمة 38 آخرين لقتلهم مواطنا بالشرقية لـ22 يونيو

>