بالصور.. طلاب كلية الصيدلة بأسيوط ينظمون حملة للتوعية بـ"متلازمة داون"

نظمت الجمعية العلمية لطلبة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط "EPSF"، حملة توعية حول مرض متلازمة داون "DOWN SYNDROME".

صرحت بذلك نوران الدسوقى مسئول العلاقات الخارجية بالجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بجامعة أسيوط، وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتى نظرا لانتشار المسميات الخاطئة للمتلازمة، مما يؤدى بالضرر النفسى لمرضى متلازمة داون مثل "البلهاء ومتخلف عقليا"، وتهدف إلى أن التنويه بأن هذه المسميات غير صحيحة ومؤذية ومهينة للكرامة البشرية، فقال John McGinley إنه لا يوجد فرق بين الكلمات المستخدمة لتسمية الأقليات العرقية أو الدينية والكلمات المستخدمة فى وصف الذين يعانون من متلازمة داون.

ونوهت نوران الدسوقى إلى أن متلازمة داون أو المنغولية هى مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة من مشكلة فى الجينات، تتمثل فى ملامح مميزة فى الوجه واختلاف فى شكلهم الجانبى، حيث يكون مسطح والرقبة قصيرة وتنشأ هذه المشكلة فى مرحلة مبكرة فيما قبل الولادة، كما يعانى مرضى متلازمة داون غالبا من التخلف العقلى، لكن بدرجة معينة، وبشكل عام تتفاوت حدة علامات المرض من مريض إلى آخر، فتتراوح بين الخفيفة جدا والمتوسطة، ويوجد ثلاثة أنواع من المتلازمة وهى "التثليث الحادى والعشرين" و"الانتقال الصيفى" و"الفسيفسائى".

مشيرة إلى أن الحملة بدأت يوم الاثنين 11 أبريل، واستمرت حتى أمس بجامعة أسيوط ومدرسة الفرنسيسكان وقرية العزية بأسيوط.



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