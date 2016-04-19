محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة بحى غرب شبرا الخيمة

قام الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، صباح اليوم بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة للتأكد من إزالة التراكمات، والتى يتم رفعها بمعدات الحى ونقلها للمدفن الصحى بأبو زعبل.

وأعطى المحافظ تعليمات لرؤساء الأحياء بسرعة رفع التراكمات والقمامة قبل أن تتفاقم وفرض الغرامات على المتعهدين فى حالة التأخير عن رفع تلك التراكمات أولا بأول.

وأمر فرحات بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنطقة حفاظا على المظهر الجمالى للحى والحفاظ على صحة المواطنين، وخلال جولته التفقدية أصدر فرحات تعليمات بإزالة التراكمات عن منطقة سنتر عبده بشارع أحمد عرابى لتضرر الأهالى من تلك التراكمات والتى ساعدت على انتشار الحيوانات الضالة وتأتى هذه الجولة ضمن جولات المحافظ المفاجئة فى مدن وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ التعليمات بدقة.

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