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معبد دندرة بقنا يستقبل 157 سائحًا من جنسيات مختلفة

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معبد دندرة بقنا يستقبل 157 سائحًا من جنسيات مختلفة معبد دندرة بقنا يستقبل 157 سائحًا من جنسيات مختلفة
استقبل معبد دندرة، اليوم الثلاثاء، 157 سائح من جنسيات مختلفة، استكمالا لرحلتهم التى بدأها من محافظة الأقصر منذ أيام.

من جانبه، قال مدير المعبد عبد الحكيم الصغير، أن المعبد يشهد حالياً اهتمام من جنسيات عديدة متمنيا فى الفترة القادمة، أن تعود الأعداد لسابق عهدها، لافتاً إلى أن هناك حزمة من الإجراءات والتجديدات تتم فى المعبد لإظهار الجانب الجمالى والحفاظ على المعبد كأثر فريد له قيمته ومكانته، من ضمنها إزالة نبات العاقول بالمعالجة الكيميائية، تمهيدًا لزرع المنطقة المحيطة بالنجيل الصناعى.


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