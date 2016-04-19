تجديد حبس أخطر مروجى المخدرات بالشرقية لحيازته نصف كيلو حشيش

قرر المستشار طارق ذكى رئيس محكمة جنح أبوكبير بالشرقية، اليوم، وبحضور محمد إدريس وكيل أول نيابة أبوكبير، تجديد حبس "محمد المغربى" تاجر مخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات سرية قد وردت للرائد أحمد فخرى العزازى رئيس وحدة مخدرات فاقوس، عن قيام " محمد أ ال " 53 سنة عامل بالأوقاف، ومقيم كفور نجم، بترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.

بعد تكثيف التحريات السرية، وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية بمعرفة رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط المتهم وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم من أخطر مروجى المواد المخدرة بكفور نجم، وفشلت جميع محاولات ضبطه قبل ذلك.

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