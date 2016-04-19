أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس أخطر مروجى المخدرات بالشرقية لحيازته نصف كيلو حشيش

Google+ Print
تجديد حبس أخطر مروجى المخدرات بالشرقية لحيازته نصف كيلو حشيش تجديد حبس أخطر مروجى المخدرات بالشرقية لحيازته نصف كيلو حشيش
قرر المستشار طارق ذكى رئيس محكمة جنح أبوكبير بالشرقية، اليوم، وبحضور محمد إدريس وكيل أول نيابة أبوكبير، تجديد حبس "محمد المغربى" تاجر مخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات سرية قد وردت للرائد أحمد فخرى العزازى رئيس وحدة مخدرات فاقوس، عن قيام " محمد أ ال " 53 سنة عامل بالأوقاف، ومقيم كفور نجم، بترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.

بعد تكثيف التحريات السرية، وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية بمعرفة رئيس مكافحة مخدرات فاقوس، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط المتهم وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم من أخطر مروجى المواد المخدرة بكفور نجم، وفشلت جميع محاولات ضبطه قبل ذلك.

أهالى قرية بالشرقية يقتحمون نيابة أولاد صقر لإشعال النيران بمتهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365