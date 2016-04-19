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وفاة موظف بعدة طعنات أثناء تدخله لفض مشاجرة شقيقه وجاره بمنشأة القناطر

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وفاة موظف بعدة طعنات أثناء تدخله لفض مشاجرة شقيقه وجاره بمنشأة القناطر وفاة موظف بعدة طعنات أثناء تدخله لفض مشاجرة شقيقه وجاره بمنشأة القناطر
القت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على طالب لاتهامه بقتل موظف بشركة غاز، للفصل بين جيرانه أثناء تشاجرهم بمنشأة القناطر.

وورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر من مستشفى أوسيم المركزى بوصول موظف بشركة غاز ومقيم بدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بعدد (3) طعنات نافذة بالصدر والبطن، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول سباك (شقيق المتوفى) طرف ثانى ربة منزل، وطالب نجل شقيق الثانية، وجميعهم مقيمون بذات العنوان بسبب خلاف حول الجيرة، ولدى تدخل المجنى عليه قام الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته، التى أودت بحياته وفر هارباً، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته إتهم المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات.

ضبط متورطين فى اقتحام مبانى شرطية وقضايا قتل ومشاجرات بالجيزة

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