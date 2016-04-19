أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة سائق حفار بالرى أثناء تنفيذ إزالة بالقناطر الخيرية

Google+ Print
وفاة سائق حفار بالرى أثناء تنفيذ إزالة بالقناطر الخيرية وفاة سائق حفار بالرى أثناء تنفيذ إزالة بالقناطر الخيرية
توفى عويس عبد الفتاح عبد العزيز سائق حفار بوزارة الموارد المائية والرى خلال تنفيذ عملية إزالة بنهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية، إثر اصطدامه بالخطأ بمقدمة الحفار الذى يقوده زميله أثناء مناورة المعدات، خلال تواجده "احتياطيا" .

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، رئيس قطاع وتطوير النيل المهندس صلاح عز، بالتوجه فورا إلى موقع الحادث، وإنهاء جميع التصاريح وإجراءات الدفن، ونقله إلى مقابر أسرته بمحافظة الفيوم.

وشدد وزير الرى بتوفير الرعاية الكاملة لأسرة الفقيد، ومراجعة جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

موضوعات متعلقة..
>
>الأسبوع المقبل.. نهاية مهلة العائمات السياحية لتقنين أوضاعها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365