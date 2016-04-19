وفاة سائق حفار بالرى أثناء تنفيذ إزالة بالقناطر الخيرية

توفى عويس عبد الفتاح عبد العزيز سائق حفار بوزارة الموارد المائية والرى خلال تنفيذ عملية إزالة بنهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية، إثر اصطدامه بالخطأ بمقدمة الحفار الذى يقوده زميله أثناء مناورة المعدات، خلال تواجده "احتياطيا" .

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، رئيس قطاع وتطوير النيل المهندس صلاح عز، بالتوجه فورا إلى موقع الحادث، وإنهاء جميع التصاريح وإجراءات الدفن، ونقله إلى مقابر أسرته بمحافظة الفيوم.

وشدد وزير الرى بتوفير الرعاية الكاملة لأسرة الفقيد، ومراجعة جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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