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القيعي: أفضل صفقات الأهلي؟ مارتن يول

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القيعي: أفضل صفقات الأهلي؟ مارتن يول القيعي: أفضل صفقات الأهلي؟ مارتن يول

أشاد عدلي القيعي مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي بخطوة تعاقد الإدارة الحالية مع المدرب الهولندي مارتن يول.

وقال القيعي خلال استضافته بقناة (صدى البلد) "مارتن يول أفضل صفقة للأهلي".

و

أوضح "يول مدرب مميز، ولكن أن تجد شخصية تتفاعل مع المصريين مثل مانويل جوزيه، وتحظى بحب الجميع، وصاحب شخصية قوية، وتتناسب مع الأهلي، قرار يستحق المجلس الحالي التحية عليه".

وواصل "قام مارتن يول بأفعال مماثلة لجوزيه وفايتسا وهيديكوتي، ومطمئن بسببه، وكل اللاعبين سينجحون معه".

وتابع "ربما كان يتعاقد الأهلي مع فيليكس ماجات، ولكن شخصيته صعبة، أو يأتي هيرفي رينارد، ولكن أثق أنهما لن ينجحا فيما قام به مارتن يول".

واستدرك "أما باقي الصفقات، أعتقد أنه كان يجب تلميعها، خاصة أن بعضها لا يشارك في المباريات إلا على فترات متباعدة".

وأتم "مطمئن على فريق الكرة بالنادي، فالمجلس الحالي أدرك تماما أن مقولة ياما الأهلي خسر بطولات، لن تفيد، لأنها أفزعت الجماهير".

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فيديو اليوم السابع