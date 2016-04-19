«خناقة» وتشابك بالأيدي بين النواب بسبب برنامج الحكومة

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ”خناقة” وحالة من الهرج والمرج وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين الأعضاء بعد هجوم النائب خالد يوسف على برنامج الحكومة.

وقال خالد يوسف عضو مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة، إن برنامج الحكومة لا يمت بصلة للثورة أو حتى مبادئها.

وأضاف : “أقسم بالله إن برنامج الحكومة لا يمت للدستور بصلة، ولا يعرف شيئا عن الفلاح المصرى ولا العامل ولا المرأة ومعاناته ولا الشباب العاطل عن العمل، كما أنه لا يعرف شيئا عن قسوة المرض والفقر” .

وهاجم يوسف، برنامج الحكومة، قائلا: “الرؤية غائبة والخيال فقير والامكانيات معدومة والبرنامج استنساخ لحكومات ما قبل الثورة”، مضيفا : ” أعلم أنى خاسر لهذة المعركة، ولكن أؤكد رفضي لذلك البرنامج”.

من جانبه، اعترض النائب محمد أبو حامد، على الهجوم على برنامج الحكومة، قائلا “من العبث أن يحملوا الحكومة مشاكل الدولة من 30 سنة، فمشاكلنا ليست من 6 أشهر ولكنها من 50 سنة”، متسائلا “هل المطلوب أن يكون مع الحكومة عصا سليمان لحل كل تلك المشكلات؟” .

وأشار إلى أن كل من يهاجم الحكومة ويدعى أنه يتحدث باسم الثورة، لا يقول سوى كلام مرسل، مهجمًا خالد يوسف بقوله ” أنت لست وصيا على الدستور”، لتدب المشاجرة بينه وبين خالد يوسف وتتحول قاعة المجلس إلى حالة من الهرج والمرج.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبدالعال، النواب إلى الهدوء، ورفع الجلسة لمدة 5 دقائق حتى يعود الانضباط مرة أخرى .