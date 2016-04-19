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تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 24 إبريل

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تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 24 إبريل تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 24 إبريل

أرشيفية

مراسل ONA

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “كتائب حلوان” ، وذلك لجلسة 24 إبريل الجاري، وذلك لإستكمال سماع الشهود .

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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