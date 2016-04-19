محمد بن راشد يكرم الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - والى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - الجهات والأفراد وفرق العمل المتميزين الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الـ 19.

وبدأ الاحتفال في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم بالسلام الوطني ثم اعتلى صاحب السمو راعي الحفل والتميز منصة التكريم والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث كرم سموه الفائز بفئة الموظف الحكومي الجديد المتميز محمد يوسف المري من الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب ثم الموظفة الجديدة المتميزة نعيمة سعيد النعيمي من جمارك دبي وكذلك الموظف المتميز في الوظائف المتخصصة وفازت بها حمدة محمد أهلي من بلدية دبي.