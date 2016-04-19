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بتكلفة 11 مليون جنيه.. إنشاء قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بأسيوط

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بتكلفة 11 مليون جنيه.. إنشاء قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بأسيوط بتكلفة 11 مليون جنيه.. إنشاء قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بأسيوط

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أعلنت محافظة أسيوط، الثلاثاء، عن البدء في إنشاء قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، في  بيان صادر عن المحافظة اليوم، أهمية قصور الثقافة في رفع المستوى الثقافي والوعي لدى المواطنين في مختلف المجالات، وتقديم مواد ثقافية مختلفة تنير عقول الشباب، ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم ومستقبلهم بعيدًا عن التطرف والإرهاب، لافتًا إلى اهتمام الدولة في رفع ثقافة المواطنين والقضاء على الجهل والتطرف.

من جانبه، قال عبد العال زهران، وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، إنه من المقرر أن يقوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس لقصر ثقافة الزعيم الراحل ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، لافتًا إلى اهتمام المحافظ بقطاع الثقافة ونشر الوعي بين المواطنين خاصة في القرى والنجوع.

وأشار زهران، إلى أن قصر الثقافة سوف يضم مسرح قاعات ومكتبة عامة ومكتبة طفل ونادي تكنولوجيا وقاعات أنشطة ومسرحًا صيفيًا يحتوي على 500 مقعد وذلك في 3 طوابق على مساحة 790 مترًا، موضحًا إنه يعد نموذجًا من أكبر القصور التي يتم تأسيسها في الصعيد.

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