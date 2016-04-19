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جددي "ديكورات" المطبخ بـ6 خطوات

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الثلاثاء 19-04-2016 18:09

بهدف تجديد "ديكورات" المطبخ، تساعد مهندسة الديكور كارلا منذر قارئات "سيدتي. نت" عبر تقديم أفكار بسيطة سهلة التطبيق، يمكن أن تحدث فارقا لافتاً في هذا الحيز:

1- غيري لون درف الخزائن، ويستحسن مثلا استعمال لونين كالأبيض أو الفوشيا أو الأخضر اللمّاع، مع لون الخشب الطبيعي.
2- احرصي على أن يتبع لون الجدان لون الخزائن المختار، بهدف الحفاظ على روحية موحدة في المساحة.

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4- ثبتي عدداً من الرفوف على أحد الجدران الفارغة لتحمل كتب الطهو أو البرطمانات بأشكال جذابة.
5- اختاري "السيراميك" للأرضية، وحوض الجلي المصنوع من "الريزين" أو أي نوع من الرخام، مع الابتعاد عن "الألومينيوم" نظراً لعدم قدرته على تحمّل الرطوبة والماء.
6- عدّلي طريقة توزيع الإنارة، من خلال تثبيت وحدات الإضاءة المباشرة في السقف المستعار، كما وضع ثريا عصرية بسيطة فوق طاولة الطعام إذا وجدت.

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