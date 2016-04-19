جددي "ديكورات" المطبخ بـ6 خطوات

بهدف تجديد "ديكورات" المطبخ، تساعد مهندسة الديكور كارلا منذر قارئات "سيدتي. نت" عبر تقديم أفكار بسيطة سهلة التطبيق، يمكن أن تحدث فارقا لافتاً في هذا الحيز:

1- غيري لون درف الخزائن، ويستحسن مثلا استعمال لونين كالأبيض أو الفوشيا أو الأخضر اللمّاع، مع لون الخشب الطبيعي.

2- احرصي على أن يتبع لون الجدان لون الخزائن المختار، بهدف الحفاظ على روحية موحدة في المساحة.

موضة الألوان والـ"اكسسوارات" لربيع 2016 بالصور3- افصلي حوض الجلي والخزائن بقطع من الزجاج الملوّن.

4- ثبتي عدداً من الرفوف على أحد الجدران الفارغة لتحمل كتب الطهو أو البرطمانات بأشكال جذابة.

5- اختاري "السيراميك" للأرضية، وحوض الجلي المصنوع من "الريزين" أو أي نوع من الرخام، مع الابتعاد عن "الألومينيوم" نظراً لعدم قدرته على تحمّل الرطوبة والماء.

6- عدّلي طريقة توزيع الإنارة، من خلال تثبيت وحدات الإضاءة المباشرة في السقف المستعار، كما وضع ثريا عصرية بسيطة فوق طاولة الطعام إذا وجدت.

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