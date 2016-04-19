الإسكان تطرح أراضى خدمات بـ"دار مصر" من 900 متر حتى 93 ألف متر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان ،عن طرح قطع أراض للبيع بمناطق الخدمات الواقعة ضمن مشروع "دار مصر " للإسكان المتوسط بمرحلته الأولى، بمساحات تتراوح بين 934.7 م2 و93477 م2، بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، والشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، وذلك لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، هى: نشاط تجارى، وتجارى إدارى،وتجارى إدارى ترفيهى، وحضانة، وناد اجتماعى، وناد رياضى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز صحى، ومستشفى، ومدرسة متكاملة.

وحول تفاصيل طرح تلك الأراضى، قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يُسدد مبلغ جدية الحجز والبالغ 5% من قيمة الأرض ويتراوح بين 169650 جنيهاً و8576568 جنيهاً، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى بيان له اليوم، أن كراسات الشلروط سيتم طرحها فى أجهزة المدن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بقيمة 1000 جنيه للكراسة،موضحاً أنه يتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء + 1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، مضيفاً أنه يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضح المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن تقديم العروض يبدأ من الأحد الموافق 29/5/2016 وحتى يوم الخميس الموافق 2/6/2016، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس طارق السباعى أن المخصص له الأرض يلتزم بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وأن الطرح يتم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



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