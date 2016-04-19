وزير النقل يحيل ملف استيلاء قيادات السكة الحديد على أملاك الهيئة للنيابة

أعلن الدكتور، جلال السعيد وزير النقل، إحالة ملف اختلاس قيادات السكة الحديد والاستيلاء على أملاك الوحدات السكنية للهيئة، إلى النائب العام، استجابة لما نشره "اليوم السابع".

وقال وزير النقل على هامش جولته لورش السكة الحديد بالسبتية، إنه أحال ما نشرته "اليوم السابع" من مخالفات وتعدى بعض المسئولين من السكة الحديد على أملاك الهيئة، إلى النائب العام صباح اليوم، مضيفا أنه لن يتستر على أى مخالفات، ولن يتردد فى أحالتها إلى النيابة العامة .

وكان "اليوم السابع" نشر أمس الأول تقريرا صادر بتاريخ 14 يوليو الماضى عن استيلاء نائب رئيس هيئة السكة الحديد على أثاث 6 فيلات بمنطقة كوبرى فردان بالإسماعيلية، والأجهزة الكهربائية الموجودة بها، ونقلها إلى مسكنه الخاص، والذى حصل عليه من الهيئة، حيث حصل على شقتين إحداهما فى كوبرى القبة بالقاهرة والأخرى فى منطقة إمبابة بالجيزة، فضلا عن فيلا بالإسماعيلية ملحق بها حديقة.

وقال التقرير: "أثناء جرد عهدة الأثاث الموجودة فى استراحات كوبرى الفردان تبين عدم وجود الأصناف الآتية بالجدول المرفق، وأفاد السادة المسئولون أن هذه الأصناف خرجت بمعرفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية"، وهو المنصب الذى كان يشغله حينها المهندس الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية. وطالب التقرير المرسل حينها إلى رئيس الهيئة باتخاذ اللازم نحو هذا الإجراء، وشمل جدول المرفقات التى استولى عليها نائب رئيس السكة الحديد غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وأجهزة تكييف وسخانات وتليفزيونات وأدوات مطبخ.

تقرير رسمى يكشف استيلاء قيادات "السكة الحديد" على أملاكها.. نائب رئيس الهيئة نقل أثاث 6 فيلات بالإسماعيلية لمسكنه.. وحصل على فيلا وشقتين.. والمحالون للمعاش يرفضون ترك الاستراحات