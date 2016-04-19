اقلاع رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى الدمام بعد إصلاح العطل الفنى

أقلعت رحلة " مصر للطيران" رقم 681، المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى الدمام، وذلك بعد تأخر دام أكثر من 80 دقيقة بسبب عطل فنى مفاجئ.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن قائد رحلة "مصر للطيران" رقم 681 المتجهة إلى الدمام فؤجى بوجود عطل فنى مفاجئ مما تسبب فى تأخر اقلاعها عن موعدها المحدد لها فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أنه تم إنزال الركاب، واستدعاء فريق من الصيانة، موضحًا أن الطائرة عادت للإقلاع مرة أخرى، وذلك بعد تأخر دام لأكثر من 80 دقيقة لإصلاح العطل.

عطل فنى يتسبب فى تأخر رحلة رقم 681 والمتجهة إلى مدينة الدمام