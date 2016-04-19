"كيرى": إدارة أوباما ستسعى حتى آخر لحظة لحل للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى

أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الاثنين، أن الإدارة الأمريكية الحالية ستظل تسعى حتى اللحظة الأخيرة من ولايتها من أجل حل للنزاع الإسرائيلى الفلسطيني.

وصرح كيرى أمام مجموعة الضغط "جاى ستريت" المؤلفة من يهود أمريكيين تقدميين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية فى واشنطن: "مع اننا امضينا وقتا وبذلنا جهودنا للتوصل إلى حل فى السنوات الأخيرة، أؤكد لكم اننا لن نتوقف فى الأشهر التسعة القادمة عن العمل فى هذا الصدد".

وكان كيرى فشل فى مساعيه الدبلوماسية الحثيثة بين المعسكرين فى العام 2014.

ويغادر الرئيس الأمريكى باراك أوباما البيت الأبيض فى 20 يناير ولم يتمكن خلال ولايتيه الرئاسيتين على غرار الحكومات الأمريكية السابقة من فرض حل الدولتين الذى تسعى له واشنطن منذ عقود.

وتابع كيرى "سنواصل الدفع باتجاه حل الدولتين على انه الحل الوحيد لان اى اقتراح اخر لن يكون يهوديا او ديموقراطيا".

وكان كيرى إعاد فى يوليو 2013 إطلاق محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وقام على مدى تسعة أشهر برحلات متواصلة بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.

إلا أن مبادرته فشلت فى أبريل 2014 خصوصا بسبب مواصلة الاستيطان الإسرائيلى الذى تعتبره واشنطن "غير شرعي".

وانعكس ذلك برودة واضحة فى العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ازداد بسبب عدم التوافق بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو والاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى الذى لم تتقبله إسرائيل.