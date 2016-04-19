الدفاع الروسية: "داعش" يهاجم مواقع للجيش السورى فى ريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلات تنظيم "داعش" الإرهابى هاجمت مواقع للقوات الحكومية السورية فى محافظة دمشق لكنها تراجعت بعد تكبدها خسائر بالأرواح والمعدات.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الوزارة - فى بيان لها - قولها " إن التنظيم المتشدد هاجم مواقع للقوات الحكومية قرب قرية خان التراب فى ريف دمشق، ولكنه اضطر للتراجع بعد فشل هجومه".

من جهة أخرى ذكرت الوزارة أن عدد البلدات التى انضمت لعملية المصالحة فى سوريا ارتفع إلى 64 بلدة.

ورصد المركز الروسى للتنسيق فى قاعدة حميميم باللاذقية السورية ، 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك فى محافظتى اللاذقية وحماة.

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