أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع الروسية: "داعش" يهاجم مواقع للجيش السورى فى ريف دمشق

Google+ Print
الدفاع الروسية: "داعش" يهاجم مواقع للجيش السورى فى ريف دمشق الدفاع الروسية: "داعش" يهاجم مواقع للجيش السورى فى ريف دمشق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلات تنظيم "داعش" الإرهابى هاجمت مواقع للقوات الحكومية السورية فى محافظة دمشق لكنها تراجعت بعد تكبدها خسائر بالأرواح والمعدات.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الوزارة - فى بيان لها - قولها " إن التنظيم المتشدد هاجم مواقع للقوات الحكومية قرب قرية خان التراب فى ريف دمشق، ولكنه اضطر للتراجع بعد فشل هجومه".

من جهة أخرى ذكرت الوزارة أن عدد البلدات التى انضمت لعملية المصالحة فى سوريا ارتفع إلى 64 بلدة.

ورصد المركز الروسى للتنسيق فى قاعدة حميميم باللاذقية السورية ، 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك فى محافظتى اللاذقية وحماة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365