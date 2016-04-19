محكمة إسرائيلية تدين إسرائيليا بقتل الفتى الفلسطينى أبو خضير حرقا

>أدانت محكمة جزئية إسرائيلية المشتبه به الرئيسى فى واقعة قتل فتى فلسطينى حرقا فى يوليو 2014.

أدانت المحكمة يوسف حاييم بن ديفيد البالغ من العمر 30 سنة اليوم الثلاثاء بالقتل، ورفضت التماسا بأنه كان غير مسؤول عن تصرفاته. ومن المقرر الحكم على بن ديفيد الشهر المقبل.

وتم الحكم بالفعل على اثنين من الإسرائيليين لدورهما فى قتل محمد أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما انتقاما لمقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين مختطفين فى وقت سابق من ذاك الصيف. اختطف الإسرائيليون أبو خضير من أحد أحياء القدس الشرقية ونقلوه بمركبة إلى غابة فى القدس، وحرقوه حتى الموت.

عملية القتل البشعة أطلقت غضبا عميقا فى إسرائيل، وكانت جزءا من سلسلة من الأحداث التى أدت إلى الحرب الإسرائيلية على غزة فى وقت لاحق من ذاك الصيف.