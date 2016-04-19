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أول صور لأمين الشرطة قاتل عامل فى مشاجرة بالرحاب

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أول صور لأمين الشرطة قاتل عامل فى مشاجرة بالرحاب أول صور لأمين الشرطة قاتل عامل فى مشاجرة بالرحاب
ينشر اليوم السابع أول صور لأمين الشرطة قاتل عامل ومصيب آخرين فى مشاجرة بالرحاب، والتى توضح أثار الضرب عليه من قبل الأهالى بعد اعتدائه على بعضهم وإطلاق النار عليهم.

يذكر انه تم القبض على أمين شرطة قتل شخصا وأصاب آخرين فى مشاجرة بالرحاب، وأكد مصدر أمنى مسئول، أنه جار العمل على إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

1امين شرطه يقتل عمال فى بالرحاب - حادث الرحاب (1)

1امين شرطه يقتل عمال فى بالرحاب - حادث الرحاب (2)

1امين شرطه يقتل عمال فى بالرحاب - حادث الرحاب (3)

1امين شرطه يقتل عمال فى بالرحاب - حادث الرحاب (4)

1امين شرطه يقتل عمال فى بالرحاب - حادث الرحاب (5)

1امين شرطه يقتل عمال فى بالرحاب - حادث الرحاب (6)

- القبض على أمين شرطة قتل شخصا وأصاب آخرين فى مشاجرة بالرحاب
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>- تداول فيديو على فيس بوك لمقتل شخص وإصابة آخرين على يد أمين شرطة
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>- بالصور.. صحافة المواطن: أمين شرطة يقتل 3 عمال فى مشاجرة بالرحاب

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