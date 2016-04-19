أول صور لأمين الشرطة قاتل عامل فى مشاجرة بالرحاب

ينشر اليوم السابع أول صور لأمين الشرطة قاتل عامل ومصيب آخرين فى مشاجرة بالرحاب، والتى توضح أثار الضرب عليه من قبل الأهالى بعد اعتدائه على بعضهم وإطلاق النار عليهم.

يذكر انه تم القبض على أمين شرطة قتل شخصا وأصاب آخرين فى مشاجرة بالرحاب، وأكد مصدر أمنى مسئول، أنه جار العمل على إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

- القبض على أمين شرطة قتل شخصا وأصاب آخرين فى مشاجرة بالرحاب

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