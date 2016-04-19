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إصابة صياد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال واعتقال 3 آخرين جنوبى غزة

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إصابة صياد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال واعتقال 3 آخرين جنوبى غزة إصابة صياد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال واعتقال 3 آخرين جنوبى غزة

أصيب صياد فلسطينى، صباح الثلاثاء، برصاص الزوارق الحربية الإسرائيلية التى فتحت النار على الصيادين واعتقلت ثلاثة آخرين قبالة سواحل مدينة رفح جنوبى قطاع غزة بفلسطين.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الصياد المصاب وتم نقله إلى المستشفى، بينما لا تزال تعتقل ثلاثة من الصيادين.

وتطلق بحرية سلطات الاحتلال الإسرائيلى النار والقذائف بشكل متكرر على الصيادين فى قطاع غزة، ورغم أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 تحدد المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة إلى أن وصلت إلى تسعة أميال تمتد من وادى غزة (وسط القطاع) إلى رفح (جنوب) و6 أميال تمتد من وادى غزة إلى بيت لاهيا (شمال القطاع).

وحسب إحصائيات رسمية، فإن حوالى 3500 صياد فى قطاع غزة يملكون قرابة 700 مركب، ويعيش على هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطينى.
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