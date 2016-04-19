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تقرير - ليفربول يرغب في ضم مهاجم مارسيليا

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تقرير - ليفربول يرغب في ضم مهاجم مارسيليا تقرير - ليفربول يرغب في ضم مهاجم مارسيليا

يسعى نادي ليفربول للدخول في سباق ضم البلجيكي ميشي باتشواي‎ مهاجم مارسيليا والذي يقدر سعره بـ30 مليون جنيه استرليني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة (ميرور) الإنجليزية فإن صاحب الـ22 عاما على رادار يورجن كلوب مدرب الفريق والأخير يرغب في اتخاذ خطوة إضافية لتصدر سباق ضمه في الصيف المقبل.

وترغب أندية توتنام ووست هام يونايتد ويوفنتوس في ضم المهاجم الدولي البلجيكي، لكن ليفربول لكي يضم باتشواي عليه أن يبيع كريستيان بنتيكي الأول فوفقا للتقرير هو سيرحل خلال الصيف المقبل إما إلى وست هام أو أتليتكو مدريد.

وكان ليفربول قد ضم بنتيكي خلال الصيف الماضي بمبلغ 32.5 مليون جنيه استرليني قادما من أستون فيلا، إلا أنه لم يقدم الإضافة المطلوبة وسجل 8 أهداف في 35 مباراة بكل المسابقات وصنع 5 أخرين.

في حين أن باتشواي سجل 20 هدفا في 45 مباراة بكل المسابقات مع مارسيليا وصنع 10 أخرين.

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