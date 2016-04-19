بوكيتينو: لازلنا نقاتل من أجل الحلم.. وأشعر بالسوء بعد ما فعلته‎

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام إن فريقه لازال يقاتل من أجل حلم الفوز بالدوري والضغط على المتصدر ليستر سيتي، وذلك عقب الفوز على ستوك سيتي.

وكان ستوك قد خسر بنتيجة 4-0 من ضيفه توتنام، ليرفع ديوك لندن رصيدهم إلى 68 نقطة في المركز الثاني خلف ليستر بفارق 5 نقاط.

وصرح المدرب الأرجنتيني لشبكة (سكاي سبورتس) "لقد كانت مباراة رائعة وأنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين، جميعهم يستحق الثناء على ما قدموه خلال المباراة لأنها كانت صعبة".

وتابع بوكيتينو "لازلنا نقاتل من أجل حلمنا، وهو الضغط على ليستر سيتي وأعتقد أننا نسير على خطى رائعة من خلال النتائج والأداء".

وأضاف "لقد كان مستوى الفريق رائعا وجعلني أشعر بالفخر لأن اللاعبين لعبوا بشخصية وتعاملوا مع الضغط ببراعة للحاق بليستر سيتي وتقليص الفارق".

كما تطرق للحديث عن اللقطة التي ظهر فيها غاضبا من إهدار ديلي ألي لانفراد "لقد شعرت بالخجل على تصرفي قليلا، عدت بعد ما فعلته وقلت لمساعدي إني أعتقد أنني سقطت أرضا ورد علي بالإيجاب، وشعرت بالسوء حيال ذلك".

وأتم "خلال المباريات في بعض الأوقات تشعر بالإثارة وفي تلك الأثناء تصنع فرصة ما لقتل المباراة وأنت في كامل تركيزك ورغبتك في الفوز ثم تضيع هذه الأشياء تحدث، أنا أسف للجميع عما حدث شعرت بالإحراج قليلا".

وسجل ديلي ألي في مباراة ستوك سيتي مساء الإثنين هدفين كما سجل هاري كين هدفين، ليرفع الأول رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف بالدوري وصنع 9 أخرين.

بينما رفع كين رصيده من الأهداف إلى 24 هدفا بالدوري الإنجليزي وصنع هدف وحيد.