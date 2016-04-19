غادة والي: اعتماد قرارات المعاشات الاستثنائية لـ 2280 حالة

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اعتمد قرارات اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية والتي نظرت في 2280 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة التي استلزم الأمر البت فيها.

وأضافت الوزيرة – في تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرارات قد شملت حالات تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف وكذلك حالات تكريم أسر شهداء ضباط الشرطة .

وأوضحت ”والي” أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 1055 بتاريخ 12 أبريل 2016 بمنح معاش استثنائي لأسرة الشهيد المستشار عمر محمد حماد الذي استشهد في حادث انفجار فندق سويس بالعريش.