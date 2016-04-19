ديلى ميل: النوم بدون ملابس داخلية يعزز الخصوبة ويخفض ضغط الدم

الكثير منا ينام فى فصل الصيف بالملابس الداخلية فى الليالى الحارة، ولكن كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنها تضر أكثر مما تنفع.

وأوضح الباحثون أن ارتداء الملابس الداخلية يضر المناطق السفلية ويمنعها من التنفس وبالتالى ترفع من فرص الإصابة بالعدوى، لذلك يفضل النوم بدون ملابس لتجنب الأمراض.

وأشار الباحثون عبر الدراسة الحديثة أن البكتيريا يمكن أن تتجمع فى هذا الجزء من الجسم، وخصوصا إذا فاحت منه رائحة العرق أيضاً.

وأكد الباحثون أن العرق يجمع الرطوبة، ويخلق أرضاً خصبة مثالية للبكتيريا أو الخميرة، وهذا يمكن أن يؤدى إلى الغضب، وتهيج الجلد والالتهابات الشديدة والحكة.

ويعتقد الباحثون أن هذه المشكلة أسوأ بالنسبة للرجال أكثر من النساء لأنها يمكن أن تؤثر أيضا على خصوبتهم، وتقلل من فرص الإنجاب.

وقالت الدكتورة أليسا دويك، أستاذ أمراض النساء بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية فى ولاية نيويورك، إن "كثيرا ما أنصح مرضاى بالنوم من دون ملابس داخلية".

وبغض النظر عن الخصوبة، أشار الباحثون إلى أن هناك فوائد أخرى للنوم عارياً، حيث يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تهدئة الجسم.

وأضافت الدكتورة دويك أن أولئك الذين لا يستطيعون التخلى عن ارتداء بعض الملابس الداخلية ليلاً، يجب عليهم اختيار الأنواع القطنية الفضفاضة.

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