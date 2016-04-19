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مؤمن زكريا: مواجهة يانج أفريكانز صعبة على الأهلي لهذا السبب

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مؤمن زكريا: مواجهة يانج أفريكانز صعبة على الأهلي لهذا السبب مؤمن زكريا: مواجهة يانج أفريكانز صعبة على الأهلي لهذا السبب

يعتقد مؤمن زكريا نجم الأهلي أن مواجهة يانج أفريكانز غدا الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة لسبب واحد.

ويستضيف الأهلي منافسه التنزاني على ملعب برج العرب، بعد التعادل 1-1 في الذهاب.

وقال مؤمن للموقع الرسمي للأهلي: "مواجهة يانج أفريكانز ليست سهلة على الإطلاق، وسيلعبون من أجل التأهل لمرحلة المجموعات بقوة دون أن يبكوا على شيء".

واستدرك "لذلك الحذر مطلوب في هذه المباراة من أجل حسم التأهل، والجهاز الفني واللاعبون يدركون صعوبة وأهمية اللقاء لكننا نمتلك الخبرات اللازمة للتعامل مع هذا الموقف والسعي لحسم التأهل مبكرا".

وأكمل "طموحنا كبير وهو التتويج باللقب، لذلك فالتأهل للمجموعات سيكون أول خطواتنا لتحقيقه".

وأوضح مؤمن أن حضور الجماهير سوف يمنح اللاعبين دفعة هائلة لتقديم مباراة جيدة، خصوصا وأن هذا الأمر يعد بروفة جيدة لعودتها في كل المباريات سواء المحلية أو الإفريقية.

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