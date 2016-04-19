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مؤمن زكريا: الأهلي لم يحسم الدوري.. ولست منشغلا بلقب الهداف

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مؤمن زكريا: الأهلي لم يحسم الدوري.. ولست منشغلا بلقب الهداف مؤمن زكريا: الأهلي لم يحسم الدوري.. ولست منشغلا بلقب الهداف

يرى مؤمن زكريا نجم الأهلي أن تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن الزمالك، لا يعني حسم التتويج باللقب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة عن الزمالك الوصيف.

وقال مؤمن للموقع الرسمي للأهلي: "فارق الـ11 نقطة لا يعني أن الأهلي حسم الدوري، حيث يتبقى 11 مباراة في المسابقة وهى مباريات صعبة وقوية ولابد من الحفاظ على فارق النقاط من أجل استعادة الدرع".

وانتقل مؤمن للحديث عن تسجيل 7 أهداف مع الأهلي في الدوري.

وأوضح "تسجيل الأهداف لا يسعدني بقدر الفوز بالمباريات، ولا توجد عبرة من التسجيل طالما لا يتحقق الفوز".

وأتم "لقب هداف الدوري لا يشغلني بقدر إعادة درع الدوري للأهلي".

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