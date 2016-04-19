القيعي يكشف عن.. محاولة فاشلة للأهلي لضم الشناوي منذ 10 سنوات

حاول النادي الأهلي التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عندما كان ناشئا بصفوف النادي المصري، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

واستعاد عدلي القيعي ذكريات هذه المحاولة، قائلا: "حاولنا ضم الشناوي ببلوغه 17 عاما، ضمن صفقة التعاقد مع الغاني أكوتي منساه".

وتعاقد الأهلي مع أكوتي منساه في صفقة ضخمة في صيف 2006، ولكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بمباراة إنيمبا النيجيري في دوري الأبطال.

وأضاف: "كنت أول من فكر في ضم الشناوي، لقد رشحه لي أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، وأكد أن ناشيء المصري سيكون حارس المستقبل بعد عصام الحضري".

وتابع عبر قناة "صدى البلد" "تفاوضت مع سيد متولي رئيس النادي المصري الراحل، وطلب مني ضم أحمد شديد قناوي وخالد بيبو".

وواصل "وعندما طلبت منه ضم الشناوي .. رفض وطلب تأجيل الصفقة لوقت لاحق، إلا أن القدر لم يمهلنا لإتمام هذه الصفقة لوفاة سيد متولي".

وأتم القيعي "ولكن بعد حادثة بورسعيد، كان من الصعب للغاية ضم أحمد الشناوي، فالموقف كان صعبا للغاية عليه وعلينا وكذلك جماهير الفريقين".