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وزير الرياضة: واثق في جمهور الأهلي.. ونهائي كأس مصر قد يكون بجمهور

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وزير الرياضة: واثق في جمهور الأهلي.. ونهائي كأس مصر قد يكون بجمهور وزير الرياضة: واثق في جمهور الأهلي.. ونهائي كأس مصر قد يكون بجمهور

وجه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز غدا الأربعاء بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال عبد العزيز: "أثق في جماهير الأهلي، وأتوقع حضور ما يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج، ولكن أطالبهم بالالتزام بالتعليمات وعدم الخروج عن النص".

وشدد عبر قناة (صدى البلد) "ولكن يجب أن يحذروا، اللقاء سيكون مراقبا من الاتحاد الإفريقي".

وواصل "التزام جماهير الأهلي، سيؤدي إلى عودة الجماهير بأعداد أكبر تدريجيا، خاصة أن لدينا 8 مباريات خلال شهري مايو ويونيو، للأهلي والزمالك والمنتخب".

واستدرك "ولكن عودة الجماهير في مباريات الدوري مؤجلة، لأن الموسم الجاري يتبقى به لقاءات قليلة وحساسة في مشوار المنافسة".

وأضاف "سأحضر مباراة الأهلي، وأتمنى تأهله مع الزمالك والمقاصة وإنبي لدور الثمانية، لأنه سيصب بالطبع في صالح منتخب ".

وأتم وزير الرياضة "سأحاول أيضا إقامة نهائي كأس مصر بجماهير، حتى في حالة تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، لأنها لقاء مهم، واحتفالية يحضرها مندوب من رئاسة الجمهورية".

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