سويسرا أول دولة تؤكد رغبتها في المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لمعرض "إكسبو 2020 دبي" رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات اليوم سعادة مايا تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة وسعادة ولفجانغ أماديوس برولهارت مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية حيث أكدت سويسرا رسميا رغبتها في المشاركة في "إكسبو 2020 دبي".وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إن "إكسبو 2020 دبي" سيكون محط أنظار العالم وستجتمع تحت مظلته الملايين للاحتفاء معا بالإبداع البشري وإبراز أهمية التعاون والعمل المشترك في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف إن قرار الحكومة السويسرية المشاركة في إكسبو 2020 دبي يأتي قبل موعد انطلاقه بأكثر من أربع سنوات كبادرة مهمة تعكس الدور الذي تمارسه دولة الإمارات في الساحة الدولية من جهة وأهمية الحدث المرتقب من جهة أخرى.

كان مجلس الاتحاد السويسري قد وافق على المشاركة في "إكسبو 2020 دبي" خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي وخصص ميزانية قدرها /57/ مليون درهم للجناح السويسري في المعرض.

وأوضح المجلس خلفية قراره في بيان رسمي أكد فيه أنه قرر أن تشارك سويسرا في إكسبو 2020 دبي نظرا للأهمية الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الدولة المضيفة والثقل الجيوسياسي لمنطقة الخليج .. وسيتاح لسويسرا من خلال مشاركتها في المعرض فرصة فريدة لتسليط الضوء على الدولة وقدراتها على صعيدي الأبحاث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبيئة أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن سويسرا أحد الأعضاء المؤسسين لـلمكتب الدولي للمعارض ـ الذي يتولى تنظيم معارض إكسبو العالمية منذ عام /1928/ ـ وقد شاركت في غالبية المعارض التي أقيمت حتى الآن.

وتعد مشاركة سويسرا في المعارض الدولية جزءا مهما من استراتيجية الاتصال الدولية التي تنتهجها فقد استضاف الجناح السويسري في معرض إكسبو ميلانو الذي أقيم في العام الماضي وحده /2.1/ مليون زائر.

ورحبت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي" بسويسرا كأول دولة مشاركة في المعرض .. معربة عن تطلعها لأن تكون لمشاركة سويسرا في إكسبو 2020 دبي دور فاعل في تبادل الآراء ووجهات النظر عالميا من أجل صياغة طموح موحد يرسم معالم السنوات الخمسين المقبلة.

وأضافت : " إننا نعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم معرض استثنائي يكون مصدرا للإلهام في مختلف أنحاء العالم وسيتزامن "إكسبو 2020" مع احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لاتحاد وطننا ليكون بذلك علامة بارزة في مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى /50/ عاما وقاعدة صلبة لوضع أسس المرحلة التالية من التطور والتقدم عبر تركيز جهودنا على التخطيط لتأسيس إرث مستدام يستفيد منه الجميع بعد ختام فاعليات الحدث.

وذكرت السفيرة تيسافي في تصريح صحافي لها أن سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعملان دائما على توفير قنوات التواصل بين البشر من مختلف أنحاء العالم عبر السفر والتجارة كما أن المشاركة في "إكسبو 2020 دبي" يثير اهتمام الشركات السويسرية والقطاع السياحي نظرا للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة.

وأعربت عن سعادتها لكون بلدها أول دولة تعلن مشاركتها في "إكسبو 2020 دبي" الذي نشاطره أهدافه وتطلعاته المتجسدة في موضوعه الرئيس "تواصل العقول وصنع المستقبل" ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المنظمين والمساهمة في تقديم حدث مميز يخلف وراءه إرثا حقيقا مستداما هنا في دولة الإمارات وفي بلدي سويسرا أيضا.

وتستضيف دبي خلال الفترة من /20/ أكتوبر /2020/ إلى /10/ أبريل /2021/ الدورة المقبلة من معرض إكسبو الدولي الذي سيجتمع تحت مظلته أكثر من /180/ دولة مشاركة وسيســتقطب /25/ مليون زائر من مختلف أنحاء العالم على مدى ستة أشهر للتعرف على أحدث الابتكارات التقنية والأفكار الإبداعية وخوض تجربة فريدة يتمثل هدفها الرئيس في إيجاد حلول فعالة لمواجهة أبرز التحديات العالمية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.