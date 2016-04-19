بعد بيكينغ الوجه لن تعتمدي الكونتورينغ أبداً

" البيكينغ" هي طريقة جديدة لتصحيح أخطاء الوجه، وإخفاء التجاعيد، وإشراق العين، وتفتيح الهالات السوداء. هذه الخدعة أتت كتقنية مكياج جديدة بعد الكونتورينغ والستروبينغ، على الرغم من أنّ الكونتورينغ يُعتبر قوياً وجريئاً على العين المجرّدة، ويّفضل استخدامه للصور فقط، بالإضافة إلى أنّ الستروبينغ يحتاج إلى تقنيات عالية، ولا يمكنك تطبيقه بسهولة في المنزل.

تابعي في هذا الموضوع أحدث طريقة لتصحيح أخطاء الوجه المعروفة بالـ" بيكينغ".

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خطوات البيكينغ:

-ابدئي بإشراق منطقة العينين عبر تطبيق الكونسيلر بلون أفتح بدرجة من لون بشرتك، على شكل مثلث مقلوب تحت العين.

-انتقلي إلى إطار الوجه، واستخدمي الكونسيلر نفسه على شكل خطوط عند أطراف الوجه.

-ضعي خطاً عمودياً على عظمة الأنف.

-رتّبي بالإسفنجة لدمج الكونسيلر.

-ضعي البودرة فوق الكونسيلر.

-بعد 10 دقائق، استخدمي ريشة كبيرة لإزالة كلّ البودرة التي لم تمتصّها البشرة.

انتشرت هذه الطريقة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنك مشاهدة العديد من الفيديوهات التي تشرح خطوات تطبيقها، إذ إنها تعتمد على إعادة الإشراق إلى الوجه وإخفاء الظلال غير المرغوب فيها بشكل طبيعي جداً.

تابعي الفيديو الآتي لمزيد من التفاصيل:

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