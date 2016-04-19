أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بعد بيكينغ الوجه لن تعتمدي الكونتورينغ أبداً

Google+ Print

الثلاثاء 19-04-2016 16:47

" البيكينغ" هي طريقة جديدة لتصحيح أخطاء الوجه، وإخفاء التجاعيد، وإشراق العين، وتفتيح الهالات السوداء. هذه الخدعة أتت كتقنية مكياج جديدة بعد الكونتورينغ والستروبينغ، على الرغم من أنّ الكونتورينغ يُعتبر قوياً وجريئاً على العين المجرّدة، ويّفضل استخدامه للصور فقط، بالإضافة إلى أنّ الستروبينغ يحتاج إلى تقنيات عالية، ولا يمكنك تطبيقه بسهولة في المنزل.
تابعي في هذا الموضوع أحدث طريقة لتصحيح أخطاء الوجه المعروفة بالـ" بيكينغ".

قد يعجبك :بالفيديو مكياج راندا حافظ في كليب" نزوة " الممنوع من العرض !


خطوات البيكينغ:
-ابدئي بإشراق منطقة العينين عبر تطبيق الكونسيلر بلون أفتح بدرجة من لون بشرتك، على شكل مثلث مقلوب تحت العين.
-انتقلي إلى إطار الوجه، واستخدمي الكونسيلر نفسه على شكل خطوط عند أطراف الوجه.
-ضعي خطاً عمودياً على عظمة الأنف.
-رتّبي بالإسفنجة لدمج الكونسيلر.
-ضعي البودرة فوق الكونسيلر.
-بعد 10 دقائق، استخدمي ريشة كبيرة لإزالة كلّ البودرة التي لم تمتصّها البشرة.

انتشرت هذه الطريقة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنك مشاهدة العديد من الفيديوهات التي تشرح خطوات تطبيقها، إذ إنها تعتمد على إعادة الإشراق إلى الوجه وإخفاء الظلال غير المرغوب فيها بشكل طبيعي جداً.

تابعي الفيديو الآتي لمزيد من التفاصيل:

">

تابعي أيضاً:

 احصلي على غمازات بالمكياج

كريم أساس خاطئ يشوه وجهك، انتبهي!

مكياج وردي بـ 5 مستحضرات في هذا العدد من "سيدتي "

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية