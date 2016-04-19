الطين والموز لتبييض الأسنان على طريقة البرازيليات

تتميّز البرازيليات بسمات جمالية عديدة تجعلهن قدوة في أصول العناية بالبشرة. فبعد أن نشرن نصائحن حول تقشير الجسم وتنعيم البشرة وتكبير المؤخرة، ها هن يتصدّرن مواقع التواصل الاجتماعي بابتساماتهن الجميلة البيضاء. إليك في هذا الموضوع الأسرار التي تتّفق عليها البرازيليات لتبييض أسنانهن في المنزل والحصول على ابتسامة لا تقاوم.

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الموز لتبييض الأسنان على طريقة البرازيليات:

لا ترمي قشر الموز! تستخدم البرازيليات قشر الموز لفرك أسنانهن، إذ إن الموز يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسوم، وهما المادتان اللتان تساعدان على تبييض الأسنان وتقويتها وتطهيرها.

إذا كنت تريدين اتباع هذه الطريقة، ننصحك باستخدام قشرة الموز من الداخل، وفرك أسنانك ولثتك بها، لمدة دقيقتين. وبعدها، اتركي الطبقة التي تتشكّل على أسنانك لمدة 10 دقائق، قبل أن تغسلي فمك بمعجون الأسنان أو بالماء الفاتر مع الملح.

خلطة الطين البرازيلية لأسنان لامعة:

تحضر البرازيليات معجون أسنان منزلي لتبييض أسنانهن. تحتاجين إلى الطين والحامض. امزجيهما، وافركي أسنانك بالخلطة؛ فالطين يزيل كلّ البكتيريا، والحامض يبيّض البقع الصفراء. استخدمي هذا المعجون مرتين في الأسبوع. أمّا في الأيام الأخرى، فننصحك بمعجون مبيّض للأسنان لمفعول إضافي.

جرّبي طرق البرازيليات وأخبرينا بالنتيجة.

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