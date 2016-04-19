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أوراق النعناع للتخلص من الهالات السوداء

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أوراق النعناع للتخلص من الهالات السوداء أوراق النعناع للتخلص من الهالات السوداء

الثلاثاء 19-04-2016 17:29

هل سمعت من قبل عن فوائد أوراق النعناع في التخلص من الهالات السوداء؟ بالتأكيد لا، ولكن اعلمي أن له فعالية أكثر من الوصفات المعتادة التي تعتمد معظمها على الشاي الأخضر والخيار؟
أحضري بعض أوراق النعناع الطازجة، ثم قومي باستخدامها وفقاً لهذه الخطوات:
1. اغسلي النعناع جيداً للتخلص من بقايا الطمي العالقة به تماماً.
2. ضعيه على منشفة جافة ونظيفة حتى يجف.
3. قومي بفرم أوراق النعناع في مطحنة أو مفرمة صغيرة بحيث يكون ناعماً جداً.
4. ضعيه أسفل عينيك لمدة 20 دقيقة.
5. كرري هذا الأمر مرتين أسبوعياً.

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سيدتي