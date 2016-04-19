إكسسوار العنق اختيار الفتاة العصرية هذا الموسم

تتجدد اتجاهات الموضة كل موسم وتتنوع الإكسسوارات مع تنوع التصاميم الظاهرة على منصات عروض الأزياء، وقد كان إكسسوار العنق Cokers هو أبرز ما تكرر في العروض العالمية وإطلالات الشوارع هذا الموسم، لذلك احرصي على اقتنائه لتكملي به إطلالتك الصيفية.

تكون الـ Cokers أحياناً على شكل عقد معدني أنيق ضيق على العنق كما شاهدنا في عرض بالمان Balmain أو عرض فرساتشي Versace الذي شاهدنا خلاله تصميماً يصور حروف الدار بألوان مشرقة، ولا يمكن أن ننسى تصاميم شانيل Chanel الرائعة المزينة باللؤلؤ، وتصاميم أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta الراقية والمناسبة للسهرات. ويمكن أن تأتي الـ Cokers كذلك بشكل شرائط أو شالات نحيفة تزين العنق وتضيف لإطلالتك طابعاً عصرياً فريداً كما في عرض ديور Dior.

تكرر ظهور هذا النوع من الإكسسوار في عديد من إطلالات الشوارع في الفترة الأخيرة، جمعنا لك في الصور أعلاه أجملها، ونصيحتنا لك عند ارتدائها هي أن تجعليها مركز الإطلالة، وأن تتجنبي ارتداء الأقراط اللافتة، أو البروشات الكبيرة بينما يمكنك ارتداؤها مع السلاسل النحيفة والتعليقات الناعمة لتزيدي من جمال إطلالتك وفخامتها بما يتناسب مع القطعة التي ترتدينها.

شاهدي في الصور أجمل تصاميم إكسسوارات العنق الدارجة هذا الموسم من عروض الأزياء، وإطلالات Street Style، فاستوحي منها ما يناسب إطلالتك.