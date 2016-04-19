أخبار عاجلة

النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم -
"حقيبة لاب توب" تثير ذعر المارة بشارع الهرم -
إقالة مدير أمن الغربية في أعقاب التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إكسسوار العنق اختيار الفتاة العصرية هذا الموسم

Google+ Print

الثلاثاء 19-04-2016 10:44

تتجدد اتجاهات الموضة كل موسم وتتنوع الإكسسوارات مع تنوع التصاميم الظاهرة على منصات عروض الأزياء، وقد كان إكسسوار العنق Cokers هو أبرز ما تكرر في العروض العالمية وإطلالات الشوارع هذا الموسم، لذلك احرصي على اقتنائه لتكملي به إطلالتك الصيفية.
تكون الـ Cokers أحياناً على شكل عقد معدني أنيق ضيق على العنق كما شاهدنا في عرض بالمان Balmain أو عرض فرساتشي Versace الذي شاهدنا خلاله تصميماً يصور حروف الدار بألوان مشرقة، ولا يمكن أن ننسى تصاميم شانيل Chanel الرائعة المزينة باللؤلؤ، وتصاميم أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta الراقية والمناسبة للسهرات. ويمكن أن تأتي الـ Cokers كذلك بشكل شرائط أو شالات نحيفة تزين العنق وتضيف لإطلالتك طابعاً عصرياً فريداً كما في عرض ديور Dior.
تكرر ظهور هذا النوع من الإكسسوار في عديد من إطلالات الشوارع في الفترة الأخيرة، جمعنا لك في الصور أعلاه أجملها، ونصيحتنا لك عند ارتدائها هي أن تجعليها مركز الإطلالة، وأن تتجنبي ارتداء الأقراط اللافتة، أو البروشات الكبيرة بينما يمكنك ارتداؤها مع السلاسل النحيفة والتعليقات الناعمة لتزيدي من جمال إطلالتك وفخامتها بما يتناسب مع القطعة التي ترتدينها.
شاهدي في الصور أجمل تصاميم إكسسوارات العنق الدارجة هذا الموسم من عروض الأزياء، وإطلالات Street Style، فاستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي