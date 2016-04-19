بالصور: أناقة نجمات الصف الأول في كاتالوغ أزياء سيدتي لربيع وصيف 2016

كعادتها، ومع بداية كل موسم، تقدّم مجلة سيدتي عددها الخاص بالأزياء. ولموسم ربيع وصيف 2016 جاء ملحق الأزياء غنياً بكل اتجاهات الموضة، من إكسسوارات وملابس ومجوهرات.. كما كان هناك جولة مفصّلة على أبرز العروض التي حملتها أسابيع الموضة الأربعة، وما شهدته من حضور للنجمات في صفوفها الأولى.

الانتعاش كان العنوان العريض الذي انطلق منها المصممون، فقد حرصوا على أن تكون خيارات السيدات في ربيع وصيف هذا العام، موسومة بالكثير من الحيوية والفرح والراحة، سواء من حيث الألوان أول الأقمشة أو حتى التصاميم.

تعرّفي على أبرز ما حملته الموضة لهذا الموسم، وشاهدي إطلالات أهم النجمات اللواتي حرصن على حضور عروض الأزياء في كاتالوغ أزياء سيدتي لربيع وصيف 2016.