تعرّفي على مجموعة "لا تنساني" من متاجر "سوس"

أطلقت متاجر "سوس" Sauce مجموعتها الثانية للأزياء والتي حملت عنوان"لا تنساني-FORGET-ME-NOT" وهي مستوحاة من زهرة لها نفس الاسم ، المجموعة مكونة من 14 قطعة وتتكون من ثلاث طبقات رئيسية وهي: أقمشة الدنيم، والمطرزات الإنجليزية، وأقمشة المكعبات الزاهية.

تقدم مجموعة أقمشة الدنيم التي سُحبت حوافها لتصبح خيوطاً سائبة، أشكالَ الأزهار والفراشات المتداخلة مع الأورجانزا مما يضفي حيوية وديناميكية تتراوح بين الرقيق الشفاف والمعتم. تشق الأورجانزا الشفافة طريقها من خلال الزهور حتى تندمج مع الدنيم.

أما مجموعة المطرزات الإنجليزية وأقمشة المكعبات الزاهية فهي مطرزة باللون الأصفر الجذاب لزهرة "لا تنساني" وتتداخل معها الحبال الأنبوبية السوداء ومنسدلات الدانتيل. كما يشهد هذا الموسم عودة تصميم فستان "كارا " الأكثر مبيعاً من المجموعة الأولى، بالإضافة إلى قطعتين من الملابس الضيقة، والبنطلونات النصفية الواسعة التي لا غنى عنها في كل موسم، والشورتات على شكل تنورة قصيرة، وبالطبع بعض البلوزات التوب مكشوفة الكتفين.

ولتسويق هذه المجموعة ابتكرت متاجر "سوس" Sauce استراتيجية جديدة حيث ستتوفر التصاميم كاملةً للطلب المسبق بسعر مخفض على الموقع الالكتروني www.shopatsauce.com وذلك كمكافأة لمن يوقم بالشراء أولاً، ومن ثم ستتاح المجموعة في المتجر ابتداءاً من 10 مايو وستيم تسعيرها بسعر ما قبل البيع بالتجزئة لمدة أسوبعين حتى تصل إلى سعر البيع بالتجزئة النهائي والكامل نهاية شهر مايو.

لا تدعوا الفرصة تفوتكم لتسوق مجموعة "لا تنساني-FORGET-ME-NOT" من "سوس" Sauce بأسعار مخفضة قبل نهاية شهر مايو.