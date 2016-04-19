كارثة.. دراسة فرنسية: زيادة الملح تؤدى إلى سرطان المعدة والعظام

حذر الباحثون فى المعهد الوطنى للسرطان بفرنسا من تناول الملح بكميات كبيرة، حيث يزيد ذلك من خطورة الإصابة بسرطان المعده والعظام، ويزيد من خطورة السكتة الدماغية بنسبة 23% ويؤدى إلى قصور فى عضلة القلب بنسبة 17%.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت بعدم زيادة تناول الملح عن 5 إلى 6 جرامات فى اليوم بينما يصل متوسط استهلاك الفرد 8.5 جرام فى اليوم.

وأشارت أحدث الدراسات العلمية التى أجريت على أكثر من مائة ألف متطوع فى 18 دولة أن حصة الملح المنخفضة تزيد كذلك خطر التعرض للوفاة أو السكتة القلبية حتى فى حالة الأمراض المزمنة الخطيرة فالمسموح للمريض تناول 5 جرامات ملح فى اليوم حتى فى حالات أمراض الكلى ألمزمنة فإن الملح والصوديوم لا يمكن إلغاؤها نهائيا طالما أن كلورور الصوديوم يساهم فى نقل السائل العصبى فى الجسم ويحدد كمية الدم التى يحتاجها الجسم.

يذكر أن جزءا كبيرا من استهلاكنا للملح يأتى من الأطعمة الجاهزة مثل "البيتزا والشيبسى والجانبون، فخذ الخنزير المملحة واللحمة المفرومة".

- "الملح مش بس للأكل"..علماء يبتكرون بطاريات قوية مصنوعة من الصوديوم

- كفاية شامبو وبلسم..واعرفى فوائد ملح الطعام فى العناية بالشعر