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صور.. «والي» تسلم «أسرة كوبري الجلاء» وحدة سكنية و«كشك»

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غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت غادة فتحي والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، بإرسال فريق التدخل السريع، لبحث حالة أسرة كوبري الجلاء، وإتاحة وظيفة، شقة، ومعاش لها، بحسب بيان.

وجاء ذلك كـرد فعلٍ سريع لما نشرته جريدة الوطن بتاريخ الأول من أبريل الجاري، تحت عنوان “أسرة في العراء”، حين تم بحث الحالة ميدانيًا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة.

وتبين أن الأسرة مكونة من الأب، ويدعى كمال محمد عبد الدايم حافظ، 46 سنة، ولديه 4 أطفال، تقل أعمارهم عن 18سنة، وليس لهم مأوى، ويفترشون الأرض على رصيف كوبري الجلاء أمام أحد الفنادق.

وتقرر صرف إعانة مالية، بعد إجراء البحث الاجتماعي للأسرة.

وخاطب مكتب تطوير الخدمات الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمساعدة الأسرة في الحصول على وحدة سكنية، وتم تسليم المواطن وحدة سكنية بمشروع الأسر الأولى بالرعاية بمدينة السادس من أكتوبر.

ونسقت الوزارة مع جمعية أهلية، لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية للوحدة السكنية الجديدة لصالح الأسرة، ولبناء كشك للمواطن بمجرد حصوله على ترخيص من المحافظة.

وتم بالفعل مخاطبة مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة، ومحافظة الجيزة، للموافقة على استخراج ترخيص كشك بمدينة السادس من أكتوبر للمواطن لكسب رزقه.

الأب وأحد أبنائه

الأب وأحد أبنائه

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